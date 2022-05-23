Реклама
Прямой эфир
Мир
Минск изучает возможность производства комплектующих к Superjet 100 и МС-21
Политика
Путин дал ряд поручений по развитию Арктики
Мир
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»
Мир
Мэр Львова посетовал на «недостаточную русофобию»
Мир
Нидерландские организации оспорят блокировку RT и Sputnik
Культура
Минкультуры РФ полностью профинансирует дебютные фильмы
Мир
Турция проведет антитеррористические операции у своих границ
Мир
ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на заводе в Лисичанске
Мир
Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу» по ситуации с Украиной
Спорт
Боксер Альварес анонсировал третий бой с Головкиным
Общество
Рогозин предложил дать русские названия Курильским островам

Боксер Альварес анонсировал третий бой с Головкиным

0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Chris Farina
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес на пресс-конференции 23 мая анонсировал проведение боя против россиянина Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Целепопадание: как Бивол приблизился к объединительному бою
Уверенная победа над Альваресом поможет россиянину получать те поединки, которые он хочет

«В ближайшие несколько дней мы объявим о бое. Конечно, он будет в сентябре, против Головкина, потому что у нас уже было это соглашение, но также я снова буду драться с Биволом — позже», — рассказал Альварес.

Ожидается, что третий бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 17 сентября. Этот поединок пройдет в суперсреднем весе, где Канело является абсолютным чемпионом мира. Первый бой в 2017 году закончился скандальной ничьей, а рематч в 2018 году — победой мексиканца решением большинства голосов судей.

Реклама

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе Дмитрий Бивол сошелся на ринге с Альваресом, решение судей было единогласно в пользу Бивола (115:113, 115:113, 115:113). После победы над соперником россиянин удостоился второй строчки в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории и уступает теперь только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.

Согласно словам российского боксера, он готов на реванш с мексиканцем при условии боев в суперсреднем весе.

27 мая зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире в 22:00 мск. В главном поединке сойдутся Алексей Папин, который входит в топ-10 лучших тяжеловесов мира и занимает верхнюю строчку рейтинга WBC, и черногорец Дилан Прашович.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022