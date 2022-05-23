Боксер Альварес анонсировал третий бой с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес на пресс-конференции 23 мая анонсировал проведение боя против россиянина Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

«В ближайшие несколько дней мы объявим о бое. Конечно, он будет в сентябре, против Головкина, потому что у нас уже было это соглашение, но также я снова буду драться с Биволом — позже», — рассказал Альварес.

Ожидается, что третий бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 17 сентября. Этот поединок пройдет в суперсреднем весе, где Канело является абсолютным чемпионом мира. Первый бой в 2017 году закончился скандальной ничьей, а рематч в 2018 году — победой мексиканца решением большинства голосов судей.

Реклама

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе Дмитрий Бивол сошелся на ринге с Альваресом, решение судей было единогласно в пользу Бивола (115:113, 115:113, 115:113). После победы над соперником россиянин удостоился второй строчки в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории и уступает теперь только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.

Согласно словам российского боксера, он готов на реванш с мексиканцем при условии боев в суперсреднем весе.

27 мая зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире в 22:00 мск. В главном поединке сойдутся Алексей Папин, который входит в топ-10 лучших тяжеловесов мира и занимает верхнюю строчку рейтинга WBC, и черногорец Дилан Прашович.