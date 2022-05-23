Генерал-лейтенант оценил приговор российскому военнослужащему на Украине

Председатель правления, директор Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», генерал-лейтенант Владимир Носов в понедельник, 23 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал приговор, вынесенный Соломенским районным судом Киева в отношении военнослужащего ВС РФ Вадима Шишимарина.

Ранее в этот же день Шишимарин был приговорен украинским судом к пожизненному лишению свободы. Солдата обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области, который шел с велосипедом.

«Насколько это правдиво — неизвестно. Я сомневаюсь, потому что наши военнослужащие имеют строгий приказ, направленный на уничтожение военной инфраструктуры в целях денацификации. Его осудили по 438=й статье украинского Уголовного кодекса, где речь идет о нарушении законов и правил ведения войны. Если украинские националисты над нашими пленными издеваются, то стоит обратить внимание на тех, кто вышел из «Азовстали», — как их встретили, разместили и как их обслуживают в плане медицины», — подчеркнул Носов.

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Генерал-лейтенант также призвал к более суровому наказанию в отношении схваченных в плен военнослужащих украинской армии. По его словам, на сегодняшний день судебные органы на Украине выполняют политический заказ руководства.



Ранее в этот день политолог Павел Данилин в беседе с «Известиями» заявил, что в судебном процессе над Шишимариным заранее были определены виновный и мера наказания. По словам эксперта, украинский суд абсолютно пристрастный и несправедливый. Политолог сослался на 438 статью УК Украины, под которую попадает «90% боевиков радикальной националистической группировки «Азов», которые пытают российских военнопленных, однако ни один из них не сидит».

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