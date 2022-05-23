Врач назвала неожиданную причину боли в спине и шее

Настоящей причиной боли в спине и шее, вопреки расхожему мнению о вреде сидячего образа жизни, могут быть спазмы в мышцах, вызванные длительным стрессом. Об этом «Известиям» 23 мая рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер.

Регулярные спазмы в мышцах в свою очередь могут привести к неврологическому заболеванию — миофасциальному болевому синдрому (МБС).

«При длительном стрессе мышцы долго остаются в состоянии спазма, возникает очаг напряжения и зона уплотнения. Она обнаруживается при надавливании: боль усиливается и может отражаться в другом месте. Эти симптомы характерны для миофасциального болевого синдрома — это неврологическое заболевание с сильной мышечно-скелетной болью», — пояснила врач.

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По ее словам, при патологическом спазме мышц нарушается кровоснабжение тканей и начинается воспаление, что в итоге приводит к болевому синдрому.

«Под действием медиаторов воспаления болевая чувствительность может измениться на другом уровне — в области спинного мозга. Из-за этого появляется вторичная боль: она не проходит, даже если устранить исходную причину, и значительно хуже поддается лечению. Поэтому важно своевременно диагностировать и бороться с проявлениями стресса чтобы не допустить развития осложнений», — подчеркнула Гизингер.

Она также перечислила факторы развития МБС: перегрузка нетренированных мышц, травмы, однообразные движения, внешнее давление в виде тяжелой сумки или узкой одежды. Эти причины легче поддаются устранению, чем психологический стресс, лечение которого требует длительной проработки, отметила специалист.

Также она обратила внимание на важность тщательной диагностики внутренних причин, способствующих развитию миофасциальной боли. К ним врач отнесла дефицит микро- и макроэлементов — кальция, магния, цинка, железа, витаминов группы В и витамина D.

Кроме того, как добавила Гизингер, необходимо лечение таких состояний, как анемия (снижение гемоглобина и эритроцитов в крови), гиперурикемия (повышение мочевой кислоты в крови) и гипогликемия (низкий уровне глюкозы в крови).

20 мая врач-терапевт Юлия Гребнева сообщила, что боль в спине может быть связана с растяжениями связок и мышц из-за большой нагрузки, патологиями позвоночника, болезнями суставов и другими причинами. Чтобы избежать неприятных ощущений в спине, специалист порекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно обследоваться у врача.