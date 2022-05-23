Реклама
Прямой эфир

Врач назвала неожиданную причину боли в спине и шее

Врач Гизингер заявила, что боли в спине и шее могут быть следствием опасного неврологического заболевания
0
Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настоящей причиной боли в спине и шее, вопреки расхожему мнению о вреде сидячего образа жизни, могут быть спазмы в мышцах, вызванные длительным стрессом. Об этом «Известиям» 23 мая рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер.

Вынести свой стресс: как реагирует сознание человека на ужасы баталий
Специалисты рассказали, как помочь человеку, получившему психотравму в экстремальных условиях

Регулярные спазмы в мышцах в свою очередь могут привести к неврологическому заболеванию — миофасциальному болевому синдрому (МБС).

«При длительном стрессе мышцы долго остаются в состоянии спазма, возникает очаг напряжения и зона уплотнения. Она обнаруживается при надавливании: боль усиливается и может отражаться в другом месте. Эти симптомы характерны для миофасциального болевого синдрома — это неврологическое заболевание с сильной мышечно-скелетной болью», — пояснила врач.

Реклама

По ее словам, при патологическом спазме мышц нарушается кровоснабжение тканей и начинается воспаление, что в итоге приводит к болевому синдрому.

«Под действием медиаторов воспаления болевая чувствительность может измениться на другом уровне — в области спинного мозга. Из-за этого появляется вторичная боль: она не проходит, даже если устранить исходную причину, и значительно хуже поддается лечению. Поэтому важно своевременно диагностировать и бороться с проявлениями стресса чтобы не допустить развития осложнений», — подчеркнула Гизингер.

Она также перечислила факторы развития МБС: перегрузка нетренированных мышц, травмы, однообразные движения, внешнее давление в виде тяжелой сумки или узкой одежды. Эти причины легче поддаются устранению, чем психологический стресс, лечение которого требует длительной проработки, отметила специалист.

Также она обратила внимание на важность тщательной диагностики внутренних причин, способствующих развитию миофасциальной боли. К ним врач отнесла дефицит микро- и макроэлементов — кальция, магния, цинка, железа, витаминов группы В и витамина D.

Кроме того, как добавила Гизингер, необходимо лечение таких состояний, как анемия (снижение гемоглобина и эритроцитов в крови), гиперурикемия (повышение мочевой кислоты в крови) и гипогликемия (низкий уровне глюкозы в крови).

20 мая врач-терапевт Юлия Гребнева сообщила, что боль в спине может быть связана с растяжениями связок и мышц из-за большой нагрузки, патологиями позвоночника, болезнями суставов и другими причинами. Чтобы избежать неприятных ощущений в спине, специалист порекомендовала заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно обследоваться у врача.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022