Военкор «Известий» показал бункер главарей «Азова» на «Азовстали»

В освобожденном заводе «Азовсталь», где раньше укрывались представители радикальной националистической группировки «Азов» (в РФ в отношении ее представителей возбуждены уголовные дела), нашли предположительное место временной дислокации его главарей. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 23 мая показал, как был устроен их быт.

«Мы нашли место, где жили командиры «Азова» — Калина, Волына и Редис. Мы нашли такую отдельную комнатку, в нее был вход за занавеской, здесь очень много боеприпасов, ящики с гранатами. Идем дальше — командирское лежбище», — продемонстрировал убежище журналист.

Трушнин обратил внимание на две детали: стену, очень похожую на ту, напротив которой они записывали обращения, а также банку с красной икрой. По словам корреспондента, боевики ели ее ложками.

Реклама

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».