Реклама
Прямой эфир

Врач назвал провоцирующую рак пищевую привычку

Врач Серяков заявил, что популярные среди россиян продукты ГМО провоцируют рак
0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака. Об этом в беседе с «Известиями» 24 мая предупредил руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков.

Луч добра: найдено средство эффективного уничтожения раковых клеток
Почему свинец-212 лучше других элементов борется со злокачественными опухолями молочной железы

По его словам, наряду с увеличением продолжительности жизни населения увеличивается и процент тех, кто заболевает раком в 40–50 лет и позднее. При этом в целом в России статистика онкологических заболеваний сегодня далеко не позитивная: людей, заболевших раком, с каждым годом становится всё больше.

«В целом на возникновение рака влияют совершенно разные факторы. Это и вредные привычки, среди которых можно особенно выделить курение и злоупотребление алкоголем, и изменение состава продуктов, ведь в современном рационе преобладает пища с консервантами, стабилизаторами. Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения. Также на возникновение рака влияет и ухудшающаяся экологическая ситуация», — рассказал эксперт.

Реклама

Он также перечислил самые распространенные виды рака на сегодняшний день. Так, у мужчин чаще всего встречаются рак легкого, рак предстательной железы, колоректальный рак (рак толстой кишки), рак желудка и пищевода, рак мочевого пузыря. У женщин самые частые виды рака — это рак молочной железы, колоректальный рак, рак кожи, рак шейки матки и рак желудка/пищевода.

«Чем раньше у человека выявляется онкологическое заболевание, тем проще это заболевание лечить и, самое главное, тем выше шансы пациента на выздоровление. Поэтому наиболее важным моментом, который касается каждого человека, остается не только забота о своем здоровье, но и регулярная диспансеризация, в том числе онкоскрининг», — посоветовал Серяков.

Как подчеркнул врач, каждый взрослый человек должен проходить такие комплексные обследования 1 раз в 3 года до 40-летнего возраста, а после достижения 40 лет — 1 раз в год.

27 апреля врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит рассказал, что проблемы с пищеварением и тошнота во время приема пищи могут указывать на рак желудка. Он также порекомендовал обратиться за медицинской помощью, если к этим признакам добавляется сонливость и усталость. Онколог призвал обратить внимание и на другие симптомы, такие как снижение аппетита, боль в области желудка, резкая потеря веса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022