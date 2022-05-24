Врач назвал провоцирующую рак пищевую привычку

Употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака. Об этом в беседе с «Известиями» 24 мая предупредил руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков.

По его словам, наряду с увеличением продолжительности жизни населения увеличивается и процент тех, кто заболевает раком в 40–50 лет и позднее. При этом в целом в России статистика онкологических заболеваний сегодня далеко не позитивная: людей, заболевших раком, с каждым годом становится всё больше.

«В целом на возникновение рака влияют совершенно разные факторы. Это и вредные привычки, среди которых можно особенно выделить курение и злоупотребление алкоголем, и изменение состава продуктов, ведь в современном рационе преобладает пища с консервантами, стабилизаторами. Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения. Также на возникновение рака влияет и ухудшающаяся экологическая ситуация», — рассказал эксперт.

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Он также перечислил самые распространенные виды рака на сегодняшний день. Так, у мужчин чаще всего встречаются рак легкого, рак предстательной железы, колоректальный рак (рак толстой кишки), рак желудка и пищевода, рак мочевого пузыря. У женщин самые частые виды рака — это рак молочной железы, колоректальный рак, рак кожи, рак шейки матки и рак желудка/пищевода.

«Чем раньше у человека выявляется онкологическое заболевание, тем проще это заболевание лечить и, самое главное, тем выше шансы пациента на выздоровление. Поэтому наиболее важным моментом, который касается каждого человека, остается не только забота о своем здоровье, но и регулярная диспансеризация, в том числе онкоскрининг», — посоветовал Серяков.

Как подчеркнул врач, каждый взрослый человек должен проходить такие комплексные обследования 1 раз в 3 года до 40-летнего возраста, а после достижения 40 лет — 1 раз в год.

27 апреля врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит рассказал, что проблемы с пищеварением и тошнота во время приема пищи могут указывать на рак желудка. Он также порекомендовал обратиться за медицинской помощью, если к этим признакам добавляется сонливость и усталость. Онколог призвал обратить внимание и на другие симптомы, такие как снижение аппетита, боль в области желудка, резкая потеря веса.