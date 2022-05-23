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В МИД России назвали условие возобновления переговоров Москвы и Киева

МИД России: Москва готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивную позицию
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивную позицию. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Это не наша инициатива заморозить переговоры, поставить их на паузу. Мы готовы вернуться к переговорам, как только Украина проявит конструктивную позицию, предоставит по крайней мере реакцию на переданные нами предложения», — заявил журналистам дипломат.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины. Украинская сторона «даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора».

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17 мая Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. По его словам, ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

За день до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня. Незадолго до этого он также сообщал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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