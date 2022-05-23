В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition. 21 мая им был подписан соответствующий указ.

«Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорка <…>», — сказано в заявлении на городском сайте.

Мэр дал обещание матерям и семьям сделать «все, что в его силах», чтобы помочь им в этот нелегкое время.

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Кроме того, на сайте отмечается, что во время чрезвычайного положения в Нью-Йорке предприятия не имеют права завышать цены на необходимые для здоровья, безопасности или благополучия товары или услуги.

«Завышенная цена означает цену, которая на 10% и более превышает цену, которую покупатель в городе мог бы заплатить за такой же или аналогичный товар или услугу за 30–60 дней до объявления чрезвычайного положения», — говорится в публикации.

Днем ранее появилась информация о битве молодых мам в США за последние оставшиеся пачки детского питания. Энергетический кризис привел к рекордной инфляции и росту цен абсолютно на все товары, в том числе это сказывается и на детском питании: его найти в США уже практически нереально.

О дефиците молочных смесей для новорожденных было заявлено в Белом доме 12 мая.

Ассоциация производителей детского питания — американский совет по детскому питанию (Infant Nutrition Council of America) — заверила родителей, что производители увеличивают производство, и одновременно призвала хранить дома 10-дневный или двухнедельный запас, не скапливая излишнего объема продукции.