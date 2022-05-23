Реклама
Прямой эфир

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей

0
Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition. 21 мая им был подписан соответствующий указ.

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

«Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорка <…>», — сказано в заявлении на городском сайте.

Мэр дал обещание матерям и семьям сделать «все, что в его силах», чтобы помочь им в этот нелегкое время.

Реклама

Кроме того, на сайте отмечается, что во время чрезвычайного положения в Нью-Йорке предприятия не имеют права завышать цены на необходимые для здоровья, безопасности или благополучия товары или услуги.

«Завышенная цена означает цену, которая на 10% и более превышает цену, которую покупатель в городе мог бы заплатить за такой же или аналогичный товар или услугу за 30–60 дней до объявления чрезвычайного положения», — говорится в публикации.

Днем ранее появилась информация о битве молодых мам в США за последние оставшиеся пачки детского питания. Энергетический кризис привел к рекордной инфляции и росту цен абсолютно на все товары, в том числе это сказывается и на детском питании: его найти в США уже практически нереально.

О дефиците молочных смесей для новорожденных было заявлено в Белом доме 12 мая.

Ассоциация производителей детского питания — американский совет по детскому питанию (Infant Nutrition Council of America) — заверила родителей, что производители увеличивают производство, и одновременно призвала хранить дома 10-дневный или двухнедельный запас, не скапливая излишнего объема продукции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022