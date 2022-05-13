США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей

США столкнулись с дефицитом молочных смесей для новорожденных, американский лидер Джо Байден подключился к решению проблемы. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил Белый дом.

Отмечается, что недостаток смесей оценивается в 40-50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.

«Сегодня президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей, включая Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber, для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных», — говорится в сообщении Белого дома.

Американский президент пригрозил спекулянтам, а также пообещал гражданам упростить бюрократические процедуры для наращивания предложения.

Уточняется, что причиной дефицита стал отзыв из продажи крупных партий смеси в феврале. В тот период компания Abbott отозвала партию детских смесей, после того как еще один ребенок, который, как считается, употреблял эту смесь, заболел и позже умер.

При этом губернатор штата Техас Грег Эббот раскритиковал администрацию Байдена за то, что та продолжает завозить дефицитные молочные смеси в места содержания нелегальных мигрантов.

«Дети — это наши самые уязвимые и драгоценные техасцы, и они заслуживают того, чтобы о них позаботились в первую очередь», — сказал он.

До этого, 11 апреля, сообщалось, что в США возник дефицит детских смесей, который привел к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки. Подчеркивалось, что нехватке смесей способствуют связанные с пандемией COVID-19 проблемы в цепочке поставок.

Ассоциация производителей детского питания — американский совет по детскому питанию (Infant Nutrition Council of America) — заверила родителей, что производители увеличивают производство, и одновременно призвала хранить дома 10-дневный или двухнедельный запас, не скапливая излишнего объема продукции.

9 мая профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова заявила, что рекордная за последние 40 лет инфляция, повышение цен, дефицит товаров и продуктов в США — признаки приближающегося схлопывания американского экономического «пузыря».