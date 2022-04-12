В США возникла нехватка детских смесей

В США возник дефицит детских смесей, который привел к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки. Об этом сообщил телеканал CBS News 11 апреля.

«Детская смесь, которую три четверти младенцев в США получают в течение первых шести месяцев жизни, все чаще отсутствует в розничных магазинах по всей стране. Цены также выросли: средняя стоимость самых популярных детских смесей выросла на 18% за последние 12 месяцев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что предложение настолько ограничено, что такие ритейлеры, как аптечная сеть Walgreens, ограничивают количество продуктов, которые покупатель может приобрести за один раз. Представитель аптечной сети сообщил CBS MoneyWatch, что она ограничивает покупателей тремя смесями для младенцев и малышей за транзакцию, ссылаясь на «повышенный спрос и различные проблемы с поставщиками».

Подчеркивается, что нехватки смесей способствуют связанные с пандемией COVID-19 проблемы в цепочке поставок. Кроме того, ситуацию усугубил крупный отзыв детских смесей в январе. В тот период компания Abbott отозвала еще одну партию детских смесей после того, как еще один ребенок, который, как считается, употреблял эту смесь, заболел и позже умер.

По данным телеканала, в середине марта в 24 штатах США на складах отсутствовало 30% детских смесей. При этом в других штатах дефицит был еще более серьезным. Например, в Миннесоте в этот период на складах образовалась нехватка более половины (54%) от объема данной продукции.

На этом фоне ассоциация производителей детского питания — американский совет по детскому питанию (Infant Nutrition Council of America) — заверила родителей, что производители увеличивают производство, и одновременно призвала хранить дома 10-дневный или двухнедельный запас, не скапливая излишнего объема продукции.

20 марта американские эксперты предупредили о возможном росте стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций.

До этого, 10 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями.

27 марта также сообщалось, что Германия также столкнулась с дефицитом некоторых продуктов. Проблемы возникли на фоне антироссийских санкций. В некоторых продуктовых магазинах Штутгарта полки опустели. Не хватает растительного масла, макарон и муки.