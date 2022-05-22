Молодые мамы в США устроили битву за последние пачки детского питания

В Соединенных Штатах Америки молодые мамы устроили битву за последние пачки с детским питанием. Энергетический кризис привел к рекордной инфляции и росту цен абсолютно на все товары, в том числе это сказывается и на детском питании, его найти в США уже практически нереально.

«Это не шутка. Это реальные цены! Больше $7 за галлон (мера объема в английской системе мер от 3,79 до 4,55 литра. — Ред.)! Нас надувают с этим грязным байденовским бензином! Инфляция из-за Байдена. Где наши деньги? На Украине! А еще мы платим за молчание о Хантере Байдене! $7 за галлон! Я себе этого позволить уже не могу!», — сетует один из покупателей.

Аналогичная ситуация складывается и в Австралии. Цена коммунальных услуг приходит все границы. На северо-востоке Соединенных Штатов стоимость электроэнергии подлетела сразу практически на 300%. Цены на продукты питания также вызывают у граждан недоумение.

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Крупные супермаркеты вынуждены повышать цены в два, а то и в три раза. Инфляция заставляет европейцев экономить любыми методами. Например, в Великобритании экономят на топливе и еде. Пожилым людям особенно сложно приходится в это время, они вынуждены урезать свои расходы, а иногда еще и отключать электричество и газ.

9 мая профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США. По ее мнению, схлопыванию американского экономического «пузыря» могут способствовать подрыв авторитета американской валюты, а переход международных расчетов на другие валюты после заморозки активов России может «выключить» доллар из большинства сделок.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) одобрила повышение процентной ставки на полпроцента и допустила ее повышение на дополнительные 50 базисных пунктов (б. п.). По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, основной фактор инфляции обусловлен проблемами с предложением, но инструменты центрального банка нацелены только на спрос. Он добавил, что ситуация вокруг Украины и карантин на заводах в Китае могут усугубить перебои в цепочках поставок и ФРС мало что может с этим сделать.

Западные страны вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите жителей Донбасса. При этом наблюдается рост инфляции и цен в странах Евросоюза и США. Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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