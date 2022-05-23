ЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания укрепления рубля

Центробанк России в понедельник, 23 мая, опроверг данные СМИ о закупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления.

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

Ранее в понедельник об этом написали «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству РФ источники. Собеседники издания не раскрыли суть механизма и его влияние на валютный рынок, однако отметили, что ЦБ предпринял эти действия во избежание резкого укрепления рубля.

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20 мая директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что российская экономика быстро адаптируется к меняющимся условиям. По его словам, сама структурная перестройка может продолжаться до 2024 года и даже дольше, однако все ключевые изменения произойдут уже в ближайшие год-полтора.

Тогда же ЦБ до 31 декабря ограничил размер «кредитного плеча» (заемных средств), на который инвесторы могут торговать на бирже, и сообщил об отмене запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов. Ранее введенные ограничения будут сняты также с 1 июня.

За день до этого Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Отмечалось, что в этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.