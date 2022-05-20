ЦБ РФ ограничил размер заемных средств для торгов инвесторов на бирже

Банк России до 31 декабря ограничивает размер «кредитного плеча» (заемных средств), на которые инвесторы могут торговать на бирже, сообщает 20 мая регулятор.

«Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча», который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Также в пятницу Центробанк сообщил об отмене запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов. Ранее введенные ограничения будут сняты также с 1 июня.

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Днем ранее Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Отмечалось, что в этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.