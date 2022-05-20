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ЦБ РФ ограничил размер заемных средств для торгов инвесторов на бирже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банк России до 31 декабря ограничивает размер «кредитного плеча» (заемных средств), на которые инвесторы могут торговать на бирже, сообщает 20 мая регулятор.

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«Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча», который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Также в пятницу Центробанк сообщил об отмене запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов. Ранее введенные ограничения будут сняты также с 1 июня.

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Днем ранее Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. Отмечалось, что в этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

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