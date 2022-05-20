В ЦБ заявили об адаптации экономики к новым условиям

Российская экономика быстро адаптируется к меняющимся условиям. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

По его словам, структурная перестройка экономики РФ может продолжаться до 2024 года и дольше, однако основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора.

«Мы спрашиваем компании по разным проблемным аспектам, в том числе по поставкам, с какими проблемами они столкнулись, по спросу, по вопросам занятости и так далее. И мы видим, что начиная с апреля баланс ответов по всем этим позициям плавно улучшается. Это говорит нам о том, что российская экономика начала пока достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям», — приводит ТАСС слова Тремасова.

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11 мая в ЦБ спрогнозировали, что ограничения на экономическую деятельность, введенные против России, будут сохраняться до 2024 года. Помимо изменения цен санкции повлияют на объем внешней торговли, а также могут привести к дисбалансу спроса и предложения и сокращению частных инвестиций.

19 апреля регулятор повысил прогноз по инфляции в России на 2022 год до 18–23%. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось.

27 апреля партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов сказал «Известиям», что в долгосрочной перспективе, если РФ со временем удастся реализовать программу импортозамещения и снизить зависимость от экспорта на Запад, например, переориентировав свои товарные потоки в страны Азии, это будет способствовать восстановлению экономики и ее росту в будущем.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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