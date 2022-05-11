ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года

Ограничения на экономическую деятельность, введенные против России, будут сохраняться до 2024 года. Таким прогнозом в среду, 11 мая, поделились представители Центрального Банка РФ.

«Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — говорится в докладе.

Помимо изменения цен, санкции повлияют на объем внешней торговли, а также могут привести к дисбалансу спроса и предложения и сокращению частных инвестиций. Отмечается, что для смягчения последствий, будут применятся сдерживающие меры — например, введение дисконта на основные товары российского экспорта с целью поддержать торговый баланс страны.

Вместе с тем, Банк России подчеркивает, что экономика активно адаптируется к новым условиям. Благодаря этому, уже к середине 2023 года ожидаются видимые результаты: в частности, задел на локализацию производств.

В связи с сокращением экспортных возможностей, предполагается, что большее внимание будет уделено потребностям внутреннего рынка.

Ранее, 6 мая, ЦБ РФ рассказал о растущем давлении на цены продовольствия в связи с нарушением производственных цепочек и увеличением издержек. Для решения этой проблемы компании ищут альтернативы привычному импорту. В свою очередь, правительство обеспечивает экономическую поддержку для сдерживания цен.

29 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что совместно с Минтрансом ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Новые цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны недружественных России стран. Ведомства не ограничиваются упаковочными материалами и сырьем для их производства.

Ранее в тот же день регулятор повысил прогноз по инфляции в России на 2022 год до 18–23%. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось.

27 апреля партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов сказал «Известиям», что в долгосрочной перспективе, если РФ со временем удастся реализовать программу импортозамещения и снизить зависимость от экспорта на Запад, например, переориентировав свои товарные потоки в страны Азии, это будет способствовать восстановлению экономики и ее росту в будущем.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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