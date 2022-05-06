В ЦБ рассказали о последствиях нарушения цепочек производства и доставки продуктов

Растущие издержки производителей будут оказывать повышенное давление на цены продовольствия в 2022 году. Об этом «Известиям» сказали в Банке России в пятницу, 6 мая.

Нарушения цепочек производства и доставки продукции затронули пищевую промышленность и сельское хозяйство. Сейчас компании активно ищут альтернативы прежнему импорту, добавили там.

«Вместе с тем стабилизирующее влияние на цены окажут расширение площади посевов по ряду ключевых культур (например, картофеля), квотирование экспорта (зерновых и подсолнечного масла), временный запрет на вывоз сахара, тарифные льготы на импорт продовольствия и товаров для его производства, временная фиксация цен на удобрения и другие меры правительства», — добавили в пресс-службе регулятора.

Там отметили, что эти меры также сдержат влияние роста мировых цен на продовольствие на российском рынке.

ЦБ не оценил, как по итогам года вырастет продовольственная инфляция. Центробанк публикует прогнозы по отдельным компонентам инфляции — продовольственные товары, непродовольственные, услуги.

29 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что совместно с Минтрансом ведут работы по развитию мультимодальных логистических цепочек. Новые цепочки выстраиваются для всех групп товаров, доставка которых была затруднена после введения санкций со стороны недружественных России стран. Ведомства не ограничиваются упаковочными материалами и сырьем для их производства.

Ранее в тот же день регулятор повысил прогноз по инфляции в России на 2022 год до 18–23%. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляционное давление в стране в последние две недели стабилизировалось.

23 апреля эксперты рассказали «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне санкций, может занять около года. Специалисты отмечали, что сейчас автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления. Однако эксперты указывали, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект на многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.