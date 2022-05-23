Минцифры разработает единые стандарты обеспечения связи для ЛДНР

Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты обеспечения связи для ДНР и ЛНР. Заместитель председателя правительства РФ запретил использовать негосударственные и недостоверные сервисы коммуникации, сообщает телеканал «Известия». Привлекать к работе будут специалистов из тех регионов России, которые взяли шефство над территориями республик.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.