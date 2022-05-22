The Guardian сообщила о стягивании украинских войск к границе с Белоруссией

Власти Украины решили усилить оборону вдоль рубежей с Белоруссией, поэтому стянули к общей с соседней страной границе дополнительные войска. Об этом сообщает британское издание The Guardian 22 мая.

«Украинские силы построили новую линию обороны вдоль ранее неукрепленной северной границы страны с Белоруссией на фоне признаков нападения», — пишет газета.

Газета сообщает, что Киев опасается того, что Белоруссия якобы может начать «наступление» и что страна получила доступ к украинским пограничным позициям.

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Ранее в этот день госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию. По информации СБ страны, в настоящий момент группировка Вооруженных сил Украины на ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на Черниговском — 4,5 тыс. человек, на Киевском — более 5,5 тыс..

20 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что его страна не будет участвовать в решении ситуации на Украине вооруженным путем.

15 мая в Белоруссии сообщили, что не исключают военных провокаций со стороны Украины. Как отметил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Игорь Король, по данным разведки, на овручском направлении у границ Белоруссии развернуты американские станции контрбатарейной борьбы.

14 апреля Вольфович также заявил, что Белоруссию могут втянуть в конфликт в результате провокаций Киева в приграничных районах. Однако он выразил уверенность, что система обеспечения национальной безопасности готова к подобному развитию событий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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