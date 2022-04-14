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В Белоруссии заявили о риске провокации со стороны Украины

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Белоруссию могут втянуть в конфликт в результате провокаций Киева в приграничных районах. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«Нельзя исключать, что обстановка на Ровенском направлении может быть использована с подачи так называемых западных партнеров для реализации различных, в том числе вооруженных, провокаций уже в нашем приграничье с целью втягивания Белоруссии в конфликт», — заявил Вольфович в интервью газете «СБ — Беларусь Сегодня».

Однако он выразил уверенность, что система обеспечения национальной безопасности готова к подобному развитию событий.

12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск когда-то думали, что холодная война завершена, но у Запада другое мнение, он вновь решил попробовать уничтожить Россию.

Глава государства подчеркнул, что если бы Россия хоть немного опоздала со спецоперацией, то Запад бы нанес по ней сокрушительный удар.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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