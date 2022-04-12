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Лукашенко заявил о новой попытке Запада уничтожить Россию

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Москва и Минск когда-то думали, что холодная война завершена, но у Запада другое мнение, он вновь решил попробовать уничтожить Россию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

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«Мы когда-то решили, что холодная война закончена, та страница перевернута и мы будем жить в новом цивилизованном, справедливом мире, основанном на взаимопонимании и торжестве международного права. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь», — указал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что если бы Россия хоть немного опоздала со спецоперацией, то Запад бы нанес по ней сокрушительный удар.

Ранее, 12 апреля, Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу на космодроме Восточный.

Как рассказал накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, у президентов запланированы переговоры в формате «один на один» и пресс-конференция по их итогам.

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