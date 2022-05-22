В Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в республике

Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию. Об этом 22 мая заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Идут инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Вольфович добавил, что сейчас группировка Вооруженных сил Украины «на ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на черниговском — 4,5 тыс. человек, на киевском — более 5,5 тыс.».

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20 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что его страна не будет участвовать в решении ситуации на Украине вооруженным путем.

15 мая в Белоруссии сообщили, что не исключают военных провокаций со стороны Украины. Как отметил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Игорь Король, по данным разведки, на овручском направлении у границ Белоруссии развернуты американские станции контрбатарейной борьбы.

10 мая начальник Генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич заявил, что республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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