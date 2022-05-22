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Диетолог назвал три доступных продукта для сохранения молодости

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты следует включить в рацион для сохранения молодости в организме, заботы о сосудах и улучшения регенерации клеток.

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Им оказался киви, богатый витамином С и фолиевой кислотой

В первую очередь, специалист рекомендует употреблять свежую капусту.

«Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и вещество сульфорафан, они замедляют процессы старения. К тому же сульфорафан уменьшает воспалительные процессы в организме и защищает от развития онкологических заболеваний», — заявил Гинзбург в интервью «Газете.Ru», опубликованном в воскресенье, 22 мая.

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Кроме того, пользу для здоровья он находит в яблоках, которые ничем не хуже более дорогостоящих фруктов и богаты кверцетином — природным биохимическим веществом, улучшающим микроциркуляцию крови и обмен веществ.

«Третий продукт в нашем списке — петрушка. Растение содержит фолиевую кислоту, это влияет на регенерацию и обновление клеток, что тоже очень важно для замедления процессов старения», — сообщил врач.

Растение содержит в себе витамин К, препятствующий накоплению кальция на стенках сосудов и не допускающий развития атеросклероза.

Кроме того, 5 мая для сохранения красоты и молодости Гинзбург посоветовал регулярно есть шпинат.

В середине апреля клинический диетолог Рупали Датте для эластичности кожи порекомендовала питаться продуктами, богатыми белком, — творогом, мясом, рыбой и тофу, поскольку в них содержатся необходимые аминокислоты. Еще одним важным элементом является витамин С, неферментный антиоксидант, запасы которого можно восполнить с помощью цитрусовых, помидоров и перца, отметила диетолог. Также она призвала обратить внимание на продукты с содержанием цинка (тыквенные семечки, кешью и устрицы), марганца (бобовые, бурый рис, орехи), и меди (чернослив, субпродукты и зеленые листовые овощи).

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