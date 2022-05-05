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Врач рассказал о пользе шпината для сохранения молодости

Диетолог Гинзбург посоветовал есть шпинат для сохранения молодости
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Фото: TASS/Zuma
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Сохранить красоту и молодость поможет регулярное употребление шпината. Об этом 5 мая рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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Он отметил, что листья шпината богаты кальцием и витамином С, который усиливает синтез коллагена в организме и делает кожные покровы более эластичными. Также в зелени содержится большое количество витамина А, который положительно влияет на состояние кожи.

«Также шпинат — источник фолиевой кислоты, которая чрезвычайно важна для регенерации. Она омолаживает наш организм, ее дефицит может привести к тяжелым формам анемии», — рассказал Гинзбург в эфире на телеканале «Россия 1».

Шпинат может помочь и в укреплении сосудов, а также положительно сказаться на состоянии костной ткани организма. Содержащийся в нем витамин К способен препятствовать повреждению сосудов при атеросклерозе, добавил врач-диетолог.

13 апреля врач-терапевт Олег Абакумов порекомендовал для омоложения кожи включить в рацион ягоды темного цвета и орехи, богатые антиоксидантами и витаминами. По его словам, указанные продукты защищают кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также способствуют восстановлению поврежденных морщинами клеток.

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