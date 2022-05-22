Самозанятые пенсионеры получат дополнительно по 10 тыс. рублей

В России самозанятые пенсионеры получат по 10 тыс. рублей дополнительно. Однако потратить полученные средства получится лишь на определенные цели, рассказывает пенсионный эксперт Сергей Власов.

В Пенсионном фонде России пенсионер, у которого оформлен статус самозанятого, не считается работающим официально, по этой причине он претендует на ежегодную индексацию пенсий и на льготы, которые положены всем людям пенсионного возраста.

«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, эти средства должны пойти на выплату налогов», — Primpress в воскресенье, 22 мая, приводит слова Власова.

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«Газета.Ru» со ссылкой на пенсионного эксперта дополняет, что благодаря бонусу ставка налога для самозанятых пенсионеров снижается до 3%, а после того, как сумма потратится, ставка составит 4%. Если оформить статус самозанятого в кратчайшие сроки, то дополнительные выплаты будут доступны уже в июне.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

11 апреля Путин поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения. Помимо этого, глава государства дал указание комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны, проанализировав проблемы в этих сферах.

27 апреля президент РФ Владимир Путин анонсировал решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников.

На следующий день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что индексация будет произведена автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Позже она отметила, что индексация должна произойти не позднее конца июня.