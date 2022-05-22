Захарова прокомментировала признание послом ложных обещаний США цитатой из сказки

Признание бывшим послом США в России Майком Макфолом лживых обещаний Вашингтона о вступлении Киева в Североатлантический альянс можно описать цитатой из аудиосказки «По следам Бременских музыкантов». Таким мнением в воскресенье, 22 мая, поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства у себя в Telegram-канале.

Ранее, 12 мая, Майку Макфолу в ходе политических дебатов был задан вопрос относительно обещаний американской стороны Украине: «Неужели [американские] дипломаты врали?» На что он ответил утвердительно и сослался на то, что так устроен реальный мир.

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16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что НАТО как организация ничего не сделала для помощи Украине. По словам министра, НАТО лишь смогла выражать «различные уровни обеспокоенности» в заявлениях.

20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что государство якобы может вступить в НАТО сразу после завершения конфликта в стране. По его словам, НАТО якобы остается «единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире». Он считает, что подача заявки Украиной на вступление в альянс является «логичным продолжением процесса расширения блока».

11 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе пообещав Украине вступление в НАТО.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.