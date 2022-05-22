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Экс-посол подтвердил ложь США относительно вступления Украины в НАТО

Экс-посол США Макфол: американские дипломаты обманывали Киев насчет вступления в НАТО
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Дипломаты Соединенных Штатов Америки несколько лет обещали Украине вступление в Североатлантический альянс (НАТО), что по итогу оказалось ложью. Это подтвердил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе Дебатов Мунка в Торонто.

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Макфол дискутировал со специалистами по международным отношениям — профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером и профессором Гарвардского университета Стивеном Уолтом — о ситуации вокруг Украины.

Ведущий программы, которая транслировалась на YouTube-канале польского политика Радослава Сикорского, напомнил о данных Вашингтоном Киеву обещаниях в 2021 году и задал вопрос: «Неужели [американские] дипломаты врали?»

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На это Макфол ответил утвердительно и добавил, что так устроен реальный мир.

Дебаты Мунка (Munk Debates) прошли 12 мая 2022 года. Это полугодовая серия дебатов по основным вопросам политики, основанная в 2008 году Питером Мунком и Редьярдом Гриффитсом. Дебаты проводятся на крупных площадках и всё более популярны у публики. Победителем дебатов становится оратор, который смог убедить перейти от одной точки зрения к другой максимальное число зрителей.

20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что государство может вступить в НАТО сразу после завершения конфликта в стране. По его словам, НАТО якобы остается единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Он считает, что подача заявки Украиной на вступление в альянс является логичным продолжением процесса расширения блока.

11 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе пообещав Украине вступление в НАТО.

При этом в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать страну.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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