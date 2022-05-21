Историк предрек крах украинского нацизма после сдачи в плен боевиков «Азова»

Украинские националисты начнут складывать оружие после сдачи в плен украинских боевиков с завода «Азовсталь». Об этом в субботу, 21 мая, заявил «Известиям» военный историк Виктор Литовкин.

По его словам, сдача в плен боевиков националистической группировки «Азов» (в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела) стала камнем, который скатится с горы и увлечет за собой остальных националистов.

«Другие окруженные на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подразделения — в Ясиноватой или в Северном Донце — они, узнав о сдаче «элитного» подразделения, тоже начнут сдаваться в плен. Так что операция по освобождению территории ДНР и ЛНР придет к своему логическому завершению», — считает Литовкин.

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Он также отметил, что бескровная сдача в плен боевиков с «Азовстали» говорит о высоком боевом мастерстве российских военных и о том, что они умеют вести боевые действия таким образом, чтобы «сохранить жизни своих воинов и захватить в плен самых подготовленных украинских националистов».

Историк заявил, что президент России Владимир Путин принял единственное верное и разумное решение насчет «Азовстали».

«Он приказал окружить «Азовсталь» так, чтобы ни одна муха оттуда не вылетела, что наши войска и сделали. Тогда у боевиков не осталось никакого выхода, кроме как сидеть под толщиной бетона под землей и доедать последние бутерброды, допивать последнюю чистую воду и расстреливать в коротких вылазках из этих нор свои последние боеприпасы», — сказал эксперт.

Литовкин пояснил, что украинские боевики ждали, пока их «освободит папа римский» и киевский режим, однако все попытки эвакуировать главарей «азовцев» были пресечены. Позже они поняли, что ждать спасения бесполезно, поэтому у них оставалось два выхода — остаться навсегда в подземельях или выходить наружу и сдаваться.

Историк назвал «бесславной» сдачу украинских боевиков, несмотря на попытки западных и украинских СМИ их героизировать.

«Так бесславно закончилась история с сидельцами «Азовстали». Правда, президент Украины [Владимир Зеленский] назвал это эвакуацией на «неподконтрольную украинской власти территорию». Смешно и глупо со стороны Зеленского, но такова украинская власть. Она не в состоянии признать реальность своего поражения и пытается спрятать его за какими-то замысловатыми фразами», — считает Литовкин.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил о выходе с «Азовстали» командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея «Волыны» Волынского. Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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