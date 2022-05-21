Hyundai планирует построить завод по производству электромобилей в США

Hyundai будет инвестировать в производство электромобилей в США. Южнокорейская компания планирует вложить $5,5 млрд в строительство завода в штате Джорджия, передает телеканал «Известия». Соглашение с местными властями уже заключено. Возводить объект начнут в следующем году.

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