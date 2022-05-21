Космический корабль Starliner впервые пристыковался к МКС

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner впервые успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом 21 мая сообщил портал Space.

Корабль стартовал вечером 19 мая на ракете Atlas V и через 22 часа после старта начал стыковку с МКС, которая удалась не с первого раза из-за проблем со связью, освещением, а также необходимостью перезагрузки системы стыковки космической капсулы. Кроме того, представители NASA сообщили о том, что во время выполнения полета с работой двигателей Starliner возникли проблемы.

В конечном итоге экипажу корабля удалось осуществить стыковку с МКС 21 мая в 03:28 мск (00:28 по Гринвичу). Starliner пробудет на станции 4-5 дней, после чего вернется на Землю. В случае успешного прохождения кораблем оставшихся этапов Boeing может получить разрешение на доставку астронавтов NASA до конца года, подытожили в издании.

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Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing был разработан для полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.

13 августа 2021 года Boeing сообщила, что вернет Starliner на завод для устранения выявленных в аппарате неисправностей. В компании уточнили, что речь идет о решении проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска 5 августа 2021 года.

2 августа 2021 года NASA сообщило, что запуск CST-100 Starliner должен состояться 3 августа в 1:20 по восточноамериканскому времени (20:20 мск). В день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

4 августа Boeing вновь отложил старт Starliner. На следующий день космический корабль из-за выявленных неполадок был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Его запуск отложили на неопределенный срок.

10 августа в NASA рассказали, что у Starliner были проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги и инженеры Boeing в настоящее время занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе.