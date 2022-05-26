Игра с повышением ставок: где остановится обвал на фондовых рынках

Американские фондовые индексы на днях обрушились с рекордными показателями за два года. Инвесторы паниковали в том числе и на фоне ясных сигналов ФРС США о продолжении закручивания монетарных гаек в виде дальнейшего повышения ставки. Опросы инвестиционных менеджеров очевидно показывают, что повышения ставок они боятся больше, чем рецессии, инфляции и боевых действий. О том, насколько велик шанс эпического обвала глобальных фондовых рынков после ожидаемого роста ставок, — в материале «Известий».

Буря перед спадом

17 мая основные рынки США пережили худший день за последние два года. Индекс Dow Jones (30 крупнейших компаний) потерял разом более 1100 пунктов, или 3,5%. Более широкий S&P 500 (500 компаний) снизился на 4%, а технологичный NASDAQ — почти на 5%. Поводом к распродаже послужил отчет крупнейшего ритейлера Walmart о сокращении прибылей в ближайшей перспективе, но еще до этого трейдеры были взвинчены сообщениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что он будет, не колеблясь, резко повышать ставки даже в случае, если это замедлит экономический рост. Настолько «ястребиных» заявлений от Пауэлла до сих пор не поступало.

Игра с повышением ставок Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Надо сказать, что, по сути, фондовые биржи уже вошли в состояние «медвежьего рынка». 19 мая индекс S&P 500 опустился на 20% по сравнению с максимумом, достигнутым в начале января, снижаясь на протяжении семи недель подряд. Это символическая отметка, которая обычно означает наступление длительного периода спада.

Определенные условия для этого сложились: о том, что мировой рынок акций (и американский прежде всего) перегрет сверх всякой меры, не говорил только ленивый. Соотношение цены акций и прибыли составляло в полтора-два раза больше обычного, в некоторых отраслях разрыв от многолетних значений был многократным. В условиях пусть и быстро восстанавливающейся от ковидного кризиса, но не самой стабильной и надежной экономики такая оценка стоимости выглядела неестественной, спекулятивной и вызванной грандиозным притоком ликвидности на рынок. Соответственно, повышение ставок эту ликвидность уберет и должно серьезно сдуть пузырь. Можно вспомнить, как кризис 2008 года развился через некоторое время после ужесточения денежно-кредитной политики.

Данные опроса фондовых менеджеров от Bank of America ясно показывают, что больше всего инвесторы опасаются жестких действий в области ДКП от центральных банков. Инфляция, конфликт на Украине, даже глобальная рецессия — всё это беспокоит их значительно слабее. По сути, сейчас фондовый рынок находится «на игле» легких денег от центробанков (прежде всего ФРС, но ЕЦБ, Банк Японии и другие действуют в схожем ключе), и прекращение этой поддержки может стать поистине катастрофическим явлением.

Игра с повышением ставок Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Инвестор Джереми Грэнтэм крайне пессимистично оценивает перспективы развития событий на рынке акций. По его словам, ситуация хуже, чем на рубеже веков, когда схлопнулся пузырь доткомов. Вероятность падения в три раза более сильного, чем уже имеющееся, согласно оценке Грэнтэма, крайне велика.

Как по цепочке

Российские аналитики также считают дальнейший обвал на рынке акций в США (который дальше по цепочке пойдет по остальному миру) вполне вероятным вариантом развития событий.

— Основной индикатор состояния и динамики фондового рынка не только в США, но и в мире — американский индекс акций S&P 500, — отметил в интервью «Известиям» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Он рос с марта 2020 года, после начала масштабных программ денежного стимулирования и снижения ставок ФРС США и иными ведущими центробанками в борьбе с коронакризисом. С этого времени и до пиков начала 2022 года показатель поднялся с рубежей 2200 пунктов к 4800 пунктам — в 2,2 раза. Но одновременно с этим «накачка» экономики деньгами и последствия пандемии резко подняли инфляцию в мире до максимумов за несколько десятилетий. И с начала текущего года ФРС и другие регуляторы переходят к ужесточению политики в борьбе с ростом цен. В этом процессе ими поднимаются ставки в прямом и переносном смысле.

Игра с повышением Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE

По его словам, рост ставок действительно будет продолжать сильно давить на выручку и прибыли компаний и, соответственно, на курс акций. При этом послепандемические нарушения логистики, срывы поставок, резкий взлет цен на энергоносители и продовольствие по геополитическим причинам, новые локдауны в Китае и, возможно, в Европе (из-за обезьяньей оспы) — всё это также продолжает дополнительно негативно воздействовать на бизнес, экономику ведущих стран и мира в целом.

— Поэтому вполне реально ожидать и последующую просадку курсов акций. Индекс S&P 500 к концу 2022 — середине 2023 года способен снизиться до 3250–3300 пунктов — технического рубежа минимумов осени 2020 года, от которых начался последний по времени импульс его роста, — рассказал Гойхман.

Необоснованные оценки

— Учитывая ужесточение монетарной политики, ключевым вопросом для инвесторов на текущий момент является: сможет ли ФРС осуществить так называемый Soft Landing? — задается вопросом аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева. — Крупные инвестиционные дома оценивают вероятность рецессии в США как невысокую: так, GS оценивает вероятность рецессии в 35%. В среднем за последние 12 рецессий индекс S&P 500 снижался со своих максимумов на 24% (что предполагало бы снижение индекса до $3650 (–8% от вчерашнего закрытия). Снижение индекса исторически наблюдалось на фоне снижения чистой прибыли (на 13%) и сокращения мультипликатора Р/Е. Максимальная просадка индексов в период рецессии наблюдалась в 2001 и 2008 годах — снижение составило 49 и 57% соответственно.

Дуйсембаева считает, что если ужесточение монетарной политики приведет к рецессии, она не будет продолжительной, учитывая отсутствие существенных дисбалансов в экономике США, как это было в период мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Игра с повышением ставок Фото: Global Look Press/Silas Stein

— Многие инвесторы опасаются, что рост процентных ставок может привести к серии банкротств предприятий, что, в свою очередь, приведет к цепной реакции. Однако необходимо отметить, что в период низких ставок 2020–2021 годов многие компании смогли привлечь долгосрочное долговое финансирование по привлекательным условиям, что позволит компаниям в течение определенного времени не прибегать к привлечению капитала по высоким процентным ставкам, — уточняет эксперт.

В свою очередь, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых обвала не ожидает.

— Высока вероятность коррекции ключевого индекса S&P 500 на 10% от текущих уровней в ближайшие месяцы. Текущий уровень оценки индекса не обоснован. При данных доходностях на облигационном рынке, 2,8% по 10-летним гособлигациям США, индекс должен оцениваться не в 18 годовых прибылей, а дешевле, но пузыря как такового я не вижу. Триггером к спуску в ближайшее время будут выступать экономические отчеты. Виток инфляции и мировые логистические нарушения вследствие украинского кризиса, на мой взгляд, еще мало учтены в прогнозах экономистов, и экономические данные по факту, вероятно, окажутся хуже ожиданий, — считает аналитик.