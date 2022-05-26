Игра с повышением ставок: где остановится обвал на фондовых рынках
Американские фондовые индексы на днях обрушились с рекордными показателями за два года. Инвесторы паниковали в том числе и на фоне ясных сигналов ФРС США о продолжении закручивания монетарных гаек в виде дальнейшего повышения ставки. Опросы инвестиционных менеджеров очевидно показывают, что повышения ставок они боятся больше, чем рецессии, инфляции и боевых действий. О том, насколько велик шанс эпического обвала глобальных фондовых рынков после ожидаемого роста ставок, — в материале «Известий».
Буря перед спадом
17 мая основные рынки США пережили худший день за последние два года. Индекс Dow Jones (30 крупнейших компаний) потерял разом более 1100 пунктов, или 3,5%. Более широкий S&P 500 (500 компаний) снизился на 4%, а технологичный NASDAQ — почти на 5%. Поводом к распродаже послужил отчет крупнейшего ритейлера Walmart о сокращении прибылей в ближайшей перспективе, но еще до этого трейдеры были взвинчены сообщениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что он будет, не колеблясь, резко повышать ставки даже в случае, если это замедлит экономический рост. Настолько «ястребиных» заявлений от Пауэлла до сих пор не поступало.
Надо сказать, что, по сути, фондовые биржи уже вошли в состояние «медвежьего рынка». 19 мая индекс S&P 500 опустился на 20% по сравнению с максимумом, достигнутым в начале января, снижаясь на протяжении семи недель подряд. Это символическая отметка, которая обычно означает наступление длительного периода спада.
Определенные условия для этого сложились: о том, что мировой рынок акций (и американский прежде всего) перегрет сверх всякой меры, не говорил только ленивый. Соотношение цены акций и прибыли составляло в полтора-два раза больше обычного, в некоторых отраслях разрыв от многолетних значений был многократным. В условиях пусть и быстро восстанавливающейся от ковидного кризиса, но не самой стабильной и надежной экономики такая оценка стоимости выглядела неестественной, спекулятивной и вызванной грандиозным притоком ликвидности на рынок. Соответственно, повышение ставок эту ликвидность уберет и должно серьезно сдуть пузырь. Можно вспомнить, как кризис 2008 года развился через некоторое время после ужесточения денежно-кредитной политики.
Данные опроса фондовых менеджеров от Bank of America ясно показывают, что больше всего инвесторы опасаются жестких действий в области ДКП от центральных банков. Инфляция, конфликт на Украине, даже глобальная рецессия — всё это беспокоит их значительно слабее. По сути, сейчас фондовый рынок находится «на игле» легких денег от центробанков (прежде всего ФРС, но ЕЦБ, Банк Японии и другие действуют в схожем ключе), и прекращение этой поддержки может стать поистине катастрофическим явлением.
Инвестор Джереми Грэнтэм крайне пессимистично оценивает перспективы развития событий на рынке акций. По его словам, ситуация хуже, чем на рубеже веков, когда схлопнулся пузырь доткомов. Вероятность падения в три раза более сильного, чем уже имеющееся, согласно оценке Грэнтэма, крайне велика.
Как по цепочке
Российские аналитики также считают дальнейший обвал на рынке акций в США (который дальше по цепочке пойдет по остальному миру) вполне вероятным вариантом развития событий.
— Основной индикатор состояния и динамики фондового рынка не только в США, но и в мире — американский индекс акций S&P 500, — отметил в интервью «Известиям» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Он рос с марта 2020 года, после начала масштабных программ денежного стимулирования и снижения ставок ФРС США и иными ведущими центробанками в борьбе с коронакризисом. С этого времени и до пиков начала 2022 года показатель поднялся с рубежей 2200 пунктов к 4800 пунктам — в 2,2 раза. Но одновременно с этим «накачка» экономики деньгами и последствия пандемии резко подняли инфляцию в мире до максимумов за несколько десятилетий. И с начала текущего года ФРС и другие регуляторы переходят к ужесточению политики в борьбе с ростом цен. В этом процессе ими поднимаются ставки в прямом и переносном смысле.
По его словам, рост ставок действительно будет продолжать сильно давить на выручку и прибыли компаний и, соответственно, на курс акций. При этом послепандемические нарушения логистики, срывы поставок, резкий взлет цен на энергоносители и продовольствие по геополитическим причинам, новые локдауны в Китае и, возможно, в Европе (из-за обезьяньей оспы) — всё это также продолжает дополнительно негативно воздействовать на бизнес, экономику ведущих стран и мира в целом.
— Поэтому вполне реально ожидать и последующую просадку курсов акций. Индекс S&P 500 к концу 2022 — середине 2023 года способен снизиться до 3250–3300 пунктов — технического рубежа минимумов осени 2020 года, от которых начался последний по времени импульс его роста, — рассказал Гойхман.
Необоснованные оценки
— Учитывая ужесточение монетарной политики, ключевым вопросом для инвесторов на текущий момент является: сможет ли ФРС осуществить так называемый Soft Landing? — задается вопросом аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева. — Крупные инвестиционные дома оценивают вероятность рецессии в США как невысокую: так, GS оценивает вероятность рецессии в 35%. В среднем за последние 12 рецессий индекс S&P 500 снижался со своих максимумов на 24% (что предполагало бы снижение индекса до $3650 (–8% от вчерашнего закрытия). Снижение индекса исторически наблюдалось на фоне снижения чистой прибыли (на 13%) и сокращения мультипликатора Р/Е. Максимальная просадка индексов в период рецессии наблюдалась в 2001 и 2008 годах — снижение составило 49 и 57% соответственно.
Дуйсембаева считает, что если ужесточение монетарной политики приведет к рецессии, она не будет продолжительной, учитывая отсутствие существенных дисбалансов в экономике США, как это было в период мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
— Многие инвесторы опасаются, что рост процентных ставок может привести к серии банкротств предприятий, что, в свою очередь, приведет к цепной реакции. Однако необходимо отметить, что в период низких ставок 2020–2021 годов многие компании смогли привлечь долгосрочное долговое финансирование по привлекательным условиям, что позволит компаниям в течение определенного времени не прибегать к привлечению капитала по высоким процентным ставкам, — уточняет эксперт.
В свою очередь, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых обвала не ожидает.
— Высока вероятность коррекции ключевого индекса S&P 500 на 10% от текущих уровней в ближайшие месяцы. Текущий уровень оценки индекса не обоснован. При данных доходностях на облигационном рынке, 2,8% по 10-летним гособлигациям США, индекс должен оцениваться не в 18 годовых прибылей, а дешевле, но пузыря как такового я не вижу. Триггером к спуску в ближайшее время будут выступать экономические отчеты. Виток инфляции и мировые логистические нарушения вследствие украинского кризиса, на мой взгляд, еще мало учтены в прогнозах экономистов, и экономические данные по факту, вероятно, окажутся хуже ожиданий, — считает аналитик.
Она также отметила, что у акций есть одно преимущество на нынешнем рынке — долгосрочно они защищают от инфляции. Кроме того, эмитенты сами начнут выкупать свои бумаги, причем уже в этом году.