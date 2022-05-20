В Минобороны рассказали об арестах украинцев с пророссийскими взглядами

В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Об этом сообщили 20 мая в Минобороны РФ.

«Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что эти факты демонстрируют «истинное лицо украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины».

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Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские боевики оборудовали опорные пункты и разместили вооружение в школах и детских садах Краматорска, Славянска и Дружковки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, по информации ведомства, украинские боевики насильно удерживают мирных жителей в подвалах без воды и продовольствия.

18 мая заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев подчеркнул, что Киев продолжает устраивать репрессии на подконтрольных ему территориях. Он отметил, что основная угроза населению Украины исходит от украинских боевиков.

19 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов узнал от жителей освобожденных территорий, что солдаты ВСУ воровали продукты питания в прифронтовых районах.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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