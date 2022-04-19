Мирные жители пожаловались на воровство продуктов солдатами ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) воровали продукты питания в прифронтовых районах. Об этом во вторник, 19 апреля, от жителей освобожденных территорий узнал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Начали красть всё! Повыносили и технику, и всё, что оставалось. Телевизоры разбитые они поснимали и вынесли. Я многодетная мама, это мне опять всё покупать, опять заново начинать», — возмутилась женщина действиям украинских военных.

Как отмечает корреспондент, в поселке на бывшей прифронтовой территории есть только один магазин, который сейчас закрыт. По словам местных жителей, при отступлении украинские военные выбили стекло в магазине и унесли все оставшиеся продукты. Магазин заколотили, чтобы избежать дальнейшего мародерства. Жителям прищлось вспахать землю и посадить овощи, чтобы прокормиться.

«Семечки, пшеницы, ячменя — нет. Сейчас нет, нет, да! Подвоза нет», — поделился с корреспондентом местный житель, которому российский военный передал продуктовый набор.

Ранее в этот же день военнослужащие Вооруженных сил РФ доставили гуманитарную помощь жителям Корабельного микрорайона города Херсон. Подавляющее большинство жителей микрорайона работало в городском речном грузовом порту. Все они остались без работы, заработной платы и пособий после начала спецоперации в Донбассе, так как начальство предприятия уехало из города и бросило порт и работников на произвол судьбы.

Жителям Корабельного предоставили продуктовые наборы с крупами, консервированной рыбой, говядиной, подсолнечным маслом и сахаром. В первую очередь продукты получили пожилые люди, женщины с детьми и инвалиды.

Всего, начиная с 2 марта, Россия доставила на Украину 12 909,8 т грузов с предметами первой необходимости, лекарствами и предметами медицинского назначения, и провело 854 гуманитарные акции. 18 апреля было проведено восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Луганской народных республиках, во время которых мирным жителям передали 567,9 т гуманитарной помощи.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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