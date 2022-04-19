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Минобороны РФ показало выдачу гуманитарной помощи жителям Херсона

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Военнослужащие Вооруженных сил РФ доставили гуманитарную помощь жителям Корабельного микрорайона города Херсон. Об этом рассказало 19 апреля Минобороны РФ.

Российские военные продолжают помогать мирным жителям районов Херсонской области, освобожденных от украинских боевиков. В этот раз гуманитарную помощь доставили в один из отдаленных районов города — Корабельный.

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Подавляющее большинство жителей микрорайона работало в городском речном грузовом порту. Все они остались без работы, заработной платы и пособий после начала спецоперации в Донбассе, так как начальство предприятия уехало из города и бросило порт и работников на произвол судьбы.

Жителям Корабельного предоставили продуктовые наборы с крупами, консервированной рыбой, говядиной, подсолнечным маслом и сахаром. В первую очередь продукты получили пожилые люди, женщины с детьми и инвалиды.

Всего, начиная с 2 марта, Россия доставила на Украину 12 909,8 т грузов с предметами первой необходимости, лекарствами и предметами медицинского назначения, и провело 854 гуманитарные акции. 18 апреля было проведено восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Луганской народных республиках, во время которых мирным жителям передали 567,9 т гуманитарной помощи.

17 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал погрузку и доставку гуманитарной помощи в Харьковскую область. Фуры, которые полностью загружены продуктами первой необходимости, пересекают границу с Украиной под прикрытием с земли и воздуха. Это уже четвертый по счету гуманитарный конвой, который прибыл в населенные пункты Харьковской области.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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