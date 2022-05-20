В ГД раскритиковали идею создания картеля стран — покупателей нефти из России

Заявление о создании картеля покупателей российской нефти для контроля цен на нее вызывает недоумение. Об этом в пятницу, 20 мая, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, напомнив о существовании ОПЕК.

«Заявление о создании картеля покупателей российской нефти, который будет контролировать ценообразование на российскую нефть, вызывает недоумение. В мире уже существует картель, который был создан странами, добывающими нефть, называется ОПЕК. Именно эта организация контролирует квоты добычи нефти и цены», — напомнил он.

Как подчеркнул депутат, европейские и американские политики считают, что страны, входящие в эту структуру, не в состоянии оценивать стоимость добываемой нефти. В настоящее время наблюдается создание нового картельного сговора компаний и государств-покупателей, которые пытаются вынудить страны-производители прогнуться под их условия.

«А как же невидимая рука рынка и свободная регуляция цены в зависимости от спроса, которыми так любили поучать Россию иностранные эксперты? Выходит, что когда дело касается интересов США и ЕС, то вместо руки рынка начинается выкручивание рук и шантаж производителей. Очевидно, заокеанские акулы бизнеса и политики принимают РФ и ее руководство за индейцев, которых можно заставить продать богатства за бусы и одеяла», — отметил Гусев.

Однако Россия и другие страны, входящие в ОПЕК, знают цену своим природным богатствам, а потому «картельный шантаж» со стороны США и ЕС обречен на неудачу, указал парламентарий. Нефть ОПЕК сменит порты доставки на индийские и китайские, «грозным» же псевдокартельщикам из США и Евросоюза достанутся пустые нефтехранилища и километровые очереди на заправках, заключил политик.

Накануне глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами «большой семерки» заявила, что западные страны могут создать картель государств — покупателей российской нефти для контроля за ценами на топливо. Образование картеля станет своего рода вторичными санкциями, отметила она. Обсуждение меры находится на начальной стадии.

По словам Йеллен, необходимо создать крупный картель, одного Евросоюза будет недостаточно. Они с коллегами обсуждают способы сокращения доходов России от энергоносителей, не создавая при этом слишком большую нагрузку на мировую экономику, объяснила глава минфина США.

16 мая сообщалось, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал» и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».