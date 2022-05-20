Вирусолог допустил рост случаев заражения оспой обезьян в мире

Число больных оспой обезьян в мире может увеличиться, однако эпидемия заболевания маловероятна. Об этом в пятницу, 20 мая, «Известиям» заявил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, это заболевание никогда не угрожало человечеству.

«Сейчас мы имеем не совсем стандартную ситуацию, когда он появился в разных странах по одному-два случая. Конечно, могут быть еще передачи, число больных может увеличиться, но я думаю, что природа вируса не изменилась. Такие вирусы меняются довольно слабо в отличие от коронавируса. Я думаю, что эпидемия нам не угрожает, ни мировая, ни в России», — указал специалист.

Реклама

Он уточнил, что впервые вирус оспы обезьян был выделен в 1958 году. Наиболее распространена инфекция в Африке.

«Эндемично для Африки, там в районах Африки джунгли, где возможен контакт человека не только с обезьянами, но и другими животными. Вот там вспышки оспой обезьян возникали», — пояснил Альтштейн.

Как рассказал специалист, данное заболевание очень близко к вирусу натуральной оспы по своим свойствам. Инфекция может переходить от человека к человеку, однако она намного менее заразна, чем вирус натуральной оспы. При этом течение болезни характеризуется как тяжелое.

Также вирусолог обратил внимание на то, что большая часть населения России вакцинирована от вируса натуральной оспы, а этот препарат эффективен и в отношении оспы обезьян.

Ранее в этот день стало известно о планах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Спикеры обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Как уточнили в ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. В частности, об этом сообщили в Германии, Швеции, Испании и США. Однако в России, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян не выявлено, а риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.