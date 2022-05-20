Хлебников назвал свое преимущество перед Шульским

Боец ММА Брюс Хлебников снова сделал предупреждение своему сопернику по предстоящему бою в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» боксеру Павлу Шульскому. Как заявил Хлебников «Известиям» 20 мая, Шульскому еще ни разу за всю его карьеру не приходилось драться с настоящими силачами.

Хлебников снова напомнил, что он признает у себя недостаток профессионального опыта в боксе, однако у него есть огромное желание сразиться с реальным профессионалом в данном виде спорта.

«Павел Шульский, я видел, что ты дрался с лютыми монстрами, убийцами, профессиональными боксерами техничными, но ты никогда не дрался с силачами, у которых нет техники, но есть огромное желание. Так что увидимся», — передал он сопернику.

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На разминке он продемонстрировал свои навыки тяжеловеса, благодаря которым стал знаменитостью еще в детстве. Хлебников протащил на себе тюнингованный до 380 лошадиных сил автомобиль «Волга» с водителем, причем, сделал это без видимых усилий со стороны.

Однако Шульский, который выходит на ринг с детства, предупредил соперника, что в боксе исход матча решает не только сила, а то, что у спортсмена — в голове.

«Обманные маневры, техника — очень много факторов, и двигать самолеты, грузовики — это не самое главное», — заявил опытный спортсмен.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Накануне, 19 мая, Хлебников для съемочной группы «Известий» показал, как он проводит усердные тренировки и отрабатывает удары перед предстоящим боем с Шульским.

Ранее в тот же день Хлебников дал обещание нокаутировать Шульского во время поединка в Омске. На вопрос, какой стиль боя Хлебников выберет во время боя с Шульским, он ответил: «Пан или пропал».

В свою очередь, сам Шульский 18 мая, заявил, что его сопернику Хлебникову, придется тяжело в бою с ним. Боец отметил, что с улыбкой воспринял то, что Хлебников вызвал его на бой, но отказываться не стал.