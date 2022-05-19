Хлебников пообещал нокаутировать Шульского во время поединка

Боец поп-ММА Брюс Хлебников дал обещание нокаутировать мастера спорта и звезду кулачных боев Top Dog Павла Шульского во время поединка, который состоится 27 мая в Омске.

«У меня есть желание выиграть, но я понимаю разницу в боксе с Павлом Шульским. Я понимаю, что у нас разница огромная, но я в жизни привык завышать планку в своих каких-либо целях», — поделился он.

Хлебников также заявил, что Шульский — подвижный и техничный боец, а также профессиональный боксер.

«Если мой кулак долетит до него, то он не встанет», — подчеркнул боец.

На вопрос, какой стиль боя Хлебников выберет во время боя с Шульским, он ответил: «Пан или пропал».

16 мая Шульский высмеял обещания Хлебникова «порвать» его на ринге. Он ответил, что в боксе действуют другие правила, и выразил уверенность в своей победе.

Поединок Хлебникова и Шульского состоится 27 мая в Омске в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. На счету россиянина Папина 13 побед, 12 из которых он одержал нокаутом. Его соперник-черногорец в прошлом году боролся за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также на турнире зрителей ожидают схватки между бойцами смешанного стиля Михаилом Мохнаткиным и Иваном Штырковым, а также олимпийским чемпионом по боксу Алексеем Тищенко и бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBO Нехомаром Сермено. Прямую трансляцию турнира будет вести 27 мая телеканал РЕН ТВ.