Прямой эфир

Хлебников пообещал нокаутировать Шульского во время поединка

0
Брюс Хлебников
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец поп-ММА Брюс Хлебников дал обещание нокаутировать мастера спорта и звезду кулачных боев Top Dog Павла Шульского во время поединка, который состоится 27 мая в Омске.

«У меня есть желание выиграть, но я понимаю разницу в боксе с Павлом Шульским. Я понимаю, что у нас разница огромная, но я в жизни привык завышать планку в своих каких-либо целях», — поделился он.

Спарринг-позер: сможет ли Мур навязать конкуренцию Мейвезеру
Бой пройдет в необычном месте, а новый соперник непобедимого боксера — большая загадка

Хлебников также заявил, что Шульский — подвижный и техничный боец, а также профессиональный боксер.

«Если мой кулак долетит до него, то он не встанет», — подчеркнул боец.

На вопрос, какой стиль боя Хлебников выберет во время боя с Шульским, он ответил: «Пан или пропал».

16 мая Шульский высмеял обещания Хлебникова «порвать» его на ринге. Он ответил, что в боксе действуют другие правила, и выразил уверенность в своей победе.

Поединок Хлебникова и Шульского состоится 27 мая в Омске в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. На счету россиянина Папина 13 побед, 12 из которых он одержал нокаутом. Его соперник-черногорец в прошлом году боролся за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также на турнире зрителей ожидают схватки между бойцами смешанного стиля Михаилом Мохнаткиным и Иваном Штырковым, а также олимпийским чемпионом по боксу Алексеем Тищенко и бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBO Нехомаром Сермено. Прямую трансляцию турнира будет вести 27 мая телеканал РЕН ТВ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022