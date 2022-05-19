Появились кадры тренировки Хлебникова перед боем с Шульским

Боец ММА Брюс Хлебников проводит усердные тренировки и отрабатывает удары перед предстоящим боем с боксером Павлом Шульским. Для съемочной группы «Известий» 19 мая Хлебников показал, из чего состоит его подготовка.

На кадрах видно, что сначала спортсмен борется на ринге с невидимым противником, затем уворачивается от воображаемых ударов, а потом переходит к отрабатыванию ударов по боксерской груше.

После тренировки 32-летний Хлебников, который еще в детстве был известен как юный тяжеловес, который мог передвигать даже автомобили, показал свою «Волгу», которой он очень гордится. Боец доработал машину до современного уровня и оснастил новым мотором.

«Это очень часто распространенная тема — устанавливать этот мотор на российскую машину. 380 лошадей. Она на другой резине. На ней она разгоняется за 6,5 секунды. Выхлоп здесь другой стоит. Коробка-автомат. Подвеска передняя — автомат. Сейчас планирую поставить заднюю подвеску от BMW», — рассказал он.

В будущем он хочет доработать мощность российской машины до 900 лошадиных сил без применения турбины и компрессора.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день Хлебников дал обещание нокаутировать мастера спорта и звезду кулачных боев Top Dog Шульского во время поединка в Омске. На вопрос, какой стиль боя Хлебников выберет во время боя с Шульским, он ответил: «Пан или пропал».

До этого, 16 мая, Хлебников признал, что по сравнению с профессионалом Шульским он является в боксе пока еще новичком. Но заявил, что сейчас активно тренируется «доносить свои удары до головы соперника» и уверен, что если у него это получится сделать на турнире, то Шульский упадет «громко и больно».

В свою очередь, сам Шульский 18 мая, заявил, что его сопернику Хлебникову, придется тяжело в бою с ним. Боец отметил, что с улыбкой воспринял то, что Хлебников вызвал его на бой, но отказываться не стал.

17 мая, актер и пародист Николай Лукинский, комментируя предстоящий поединок между Хлебниковым и Шульским, заявил об уверенности в том, что победу одержит Шульский. По его словам, навыки «Брюса Хлебникова не представляют для бокса никакой угрозы».