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Боксер Шульский пообещал не оставить никаких шансов на победу Хлебникову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мастер спорта по боксу и звезда лиги кулачных боев Top Dog Павел Шульский в среду, 18 мая, заявил, что его сопернику, бойцу ММА Брюсу Хлебникову, придется тяжело в бою с ним.

Боец отметил, что с улыбкой воспринял то, что Хлебников вызвал его на бой, но отказываться не стал.

«Касаемо вызова Брюса Хлебникова, конечно, для меня это было смешно, вызвало улыбку. Но, с другой стороны, за это нужно ответить. Если вызываешь соперника, то выходи и дерись. Так что сделаем хороший и зрелищный бой. И Брюсу будет в этом бою тяжело», — отметил Шульский.

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Он подчеркнул, что интрига есть в любом поединке, но дал понять, что настроен очень серьезно и шанса на победу Хлебникову не даст. По его словам, оппонент не всегда пребывает в реальности.

«После многих слов, которые он говорил, мне просто хочется теперь его очень жестко побить по-боксерски. Не нокаутировать жестко в первом раунде, а растягивать удовольствие, пока он сам не сдастся. В некоторых моментах мне показалось, что он сказочник. Он много говорил сказочных вещей, поэтому я бы ему после боя посоветовал заняться сказками для деток», — сказал Шульский.

По его словам, бойцу ММА будет очень тяжело сражаться по правилам бокса. При этом он пожелал сопернику удачи.

«Он для многих кумир. Мне будет интересно провести бой. Но так выходить на бой не против боксера — ну мне это немного смешно», — заключил боец.

Днем ранее российский боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада выразил уверенность в том, что победу одержит Шульский, так как его уже можно считать профессиональным боксером.

16 мая Хлебников заявил, что сейчас активно тренируется «доносить свои удары до головы соперника» и уверен, что если у него это получится сделать на турнире, то Шульский упадет «громко и больно».

В тот же день Хлебников голыми руками порвал справочник, а потом пообещал также «порвать» Шульского. В ответ Шульский напомнил сопернику, что объемный справочник в отличие от атлетического бойца сдачи не дает.

Бойцы встретятся на ринге 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Также в этот день проведут бои черногорец Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин. Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

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