Боксер Молекула Ада сделал прогноз на бой Хлебникова и Шульского

Российский боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада во вторник, 17 мая, сделал прогноз по предстоящему поединку между бойцом MMA Павлом Шульским и боксером Брюсом Хлебниковым в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Боец выразил уверенность в том, что победу одержит Шульский, так как его уже можно считать профессиональным боксером.

«С Шульским всё понятно. Нынче это уже профессиональный боксер. По любителям мастер спорта. Но вот Брюс Хлебников. Я бы тоже хотел с ним побоксировать. Это чудо-мальчик. Я в детстве смотрел, как этот мальчик рвет книги. В победе Шульского тут даже сомневаться не стоит, но удачи Брюсу», — пояснил Молекула Ада.

Днем ранее Хлебников заявил, что сейчас активно тренируется «доносить свои удары до головы соперника» и уверен, что если у него это получится сделать на турнире, то Шульский упадет «громко и больно».

В тот же день Хлебников голыми руками порвал справочник, а потом пообещал также «порвать» Шульского. В ответ Шульский напомнил сопернику, что объемный справочник в отличие от атлетического бойца сдачи не дает.

Бойцы встретятся на ринге 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Также в этот день проведут бои черногорец Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин. Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.