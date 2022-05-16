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Хлебников перед боем с Шульским пообещал «порвать» соперника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец ММА Брюс Хлебников в преддверии боев в Омске голыми руками порвал справочник, а потом пообещал также «порвать» боксера Павла Шульского.

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«Я порву тебя как этот справочник!», — предупредил он соперника.

В ответ Шульский напомнил Хлебникову, что объемный справочник в отличие от атлетического бойца сдачи не дает.

«Это очень смешно! Ты мог бы меня выиграть, кто больше порвет тетрадок и блокнотов, больше страниц. Но в боксе есть правая рука, левая рука и они жестко бьют в голову», — ответил он.

настоящему времени Брюс Хлебников установил больше трех десятков мировых рекордов: в молодые годы он мог зубами тащить машину и двигать самолеты.

В том же возрасте Павел Шульский, не двигал машины, а людей. С детства он находился на ринге, стал мастером спорта по боксу.

Хлебников выйдет на ринг против Шульского 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот день проведут бои черногорец Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин. Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

15 мая боец смешанных единоборств Денис Вильданов, известный также по прозвищу Большой Папа, спрогнозировал, что Алексей Папин нокаутирует черногорского спортсмена. По предположению Большого Папы, Прашович будет искать слабые места соперника «на ногах», а вот Папин благодаря своей собранности сможет выбрать удачный момент и нокаутировать оппонента.

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