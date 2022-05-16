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Хлебников пригрозил Шульскому «громким и болезненным» падением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский силач-рекордсмен и звезда MMA Брюс Хлебников записал обращение к боксеру Павлу Шульскому, с которым он должен сразиться на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

Как заявил Хлебников 16 мая, он считает Шульского профессионалом и признает, что сам он — всего полгода в боксе.

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«Да, Павел, и ты меня воспринимаешь не всерьез, и видел мои поражения. Но заметь, у меня нет ни одного проходного боя, и я дерусь с лютейшими монстрами. Не забывай, мы вместе недавно проходили тест на силу удара, и в этой дисциплине ты — далеко позади меня, и вообще я бью сильнее всех рукой», — сказал боец.

Хлебников также заявил, что сейчас активно тренируется «доносить свои удары до головы соперника» и уверен, что если у него это получится сделать на турнире, то Шульский упадет «громко и больно».

Ранее в этот день Хлебников в преддверии боев в Омске голыми руками порвал справочник, а потом пообещал также «порвать» Шульского. В ответ Шульский напомнил сопернику, что объемный справочник в отличие от атлетического бойца сдачи не дает.

27 мая в Омске также проведут бои черногорец Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин. Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

32-летний боец ММА Хлебников установил свыше трех десятков мировых рекордов. В юные годы он мог зубами тащить машину, двигать самолеты. Его ровесник Шульский с детства выходит на ринг и является мастером спорта по боксу.

Поединок соперников в Омске в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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