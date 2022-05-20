ЦБ зафиксировал рост мошенничества в I квартале 2022 года

Банк России выявил увеличение объема украденных у граждан денежных средств и рекордно низкий уровень их возврата. Об этом свидетельствуют данные обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за первый квартал 2022 года, опубликованного на сайте ЦБ РФ 19 мая.

По данным ЦБ, в I квартале 2022 году россияне перевели мошенникам денежные средства 258 097 раз. При этом за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано 237 737 подобных случаев.

За первый квартал текущего года население перечислило мошенникам почти 3,3 млрд рублей, а по результатам прошлого года — около 2,8 млрд рублей.

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Кроме того, доля возмещенных средств снизилась до 6,2%. В 2021 году украденные средства вернули назад 7,3% россиян.

При этом количество случаев вымогательства средств у населения с помощью метода социальной инженерии сократилось до 52,2% при показателях в 56,2% в 2021 году.

Отмечается, что чаще всего для обмана злоумышленники использовали банкоматы, терминалы, импринтеры, интернет-сервисы для оплаты товаров и услуг, а также системы дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц.

«За отчетный период Банк России инициировал 89 554 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», — говорится в отчете.

ЦБ также отмечает рост числа номеров, с которых звонят злоумышленники. Так, количество номеров с использованием 8-800 выросло с 133 до 335 единиц (на 152%), городских телефонных номеров — с 4 тыс. до 71,2 тыс. (на 1603%), мобильных — с 1,8 тыс. до 17,9 тыс. (на 904%).

Ранее, 16 мая, сообщалось, что, по предварительным данным, в I квартале 2022 года Банк России инициировал блокировку примерно 90 тыс. мошеннических телефонных номеров.

Также директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров рассказал в беседе с «Известиями», что злоумышленники стали эксплуатировать тему санкций против банков для обмана россиян. По его словам, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты.