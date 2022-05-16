Центробанк заявил о схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных

Злоумышленники стали эксплуатировать тему санкций против банков для обмана россиян, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

«Например, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты. Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий «специальный счет», с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства», — пояснил он.

По словам представителя ЦБ, для открытия такого «специального счета» злоумышленники запрашивают у гражданина финансовые данные — номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка. Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят его средства на собственные счета.

«Злоумышленники также звонят гражданам и предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей. Мошенники за определенную плату предлагают открыть счет в иностранном банке и оформить виртуальную карту», — добавил Уваров.

В ЦБ настоятельно рекомендуют гражданам не раскрывать никому личные и финансовые данные.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мошенники звонят под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците валюты»