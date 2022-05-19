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Умер адвокат Российского императорского дома Лукьянов

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Адвокат Российского императорского дома Герман Лукьянов, который добился в Верховном суде России реабилитации Николая Второго и царской семьи, умер в Москве в возрасте 60 лет, о чем стало известно в четверг, 19 мая.

«Сегодня утром умер адвокат российского императорского дома Герман Лукьянов», — цитирует ТАСС юриста Вячеслава Макарова, который был другом Лукьянова.

О причинах смерти, месте и времени прощания с адвокатом Лукьяновым не сообщается.

Лукьянов с 2003 года по назначению главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны занимал должность начальника Правового управления Канцелярии ее императорского величества (Е.И.В.), был поверенным в делах Российского императорского дома.

Герман Лукьянов родился 30 октября 1961 г. в Саратове. В 1984 г. окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. В 1987 —1989 г.г. занимал должность следователя Военной прокуратуры Московского округа противовоздушной обороны (ПВО). Уволился в запас в звании старшего лейтенанта юстиции. В 2001 г. стал членом Московской коллегии адвокатов «Адвокатская Лига».

В 1995 г. получил поручение Е.И.В. великой княгини Леониды Георгиевны защищать права и законные интересы Российского императорского дома в вопросах гибели членов Российского императорского дома на территории России после революции 1917 года и их реабилитации.

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