В Совбезе исключили экспорт продуктов в ущерб российскому рынку

Россия не будет поставлять продовольствие и зерновые за рубеж в ущерб собственному рынку. Об этом в четверг, 19 мая, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва готова выполнять свои обязательства в полном объеме, однако при этом ожидает содействия и от торговых партнеров, в том числе и на международных площадках. Иначе, подчеркнул Медведев, получается нелогично: с одной стороны против России вводят «безумные» санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие.

«И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — написал зампред российского Совбеза в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по продовольственной безопасности заявил, что картина Запада с обвинениями в адрес России в причинах продовольственного кризиса в мире является лукавой. По его словам, важным фактором, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран».

18 мая глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то, что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной. По словам высокопоставленного сотрудника ООН, продолжение блокировки портов станет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что продовольственный кризис был вызван комплексом причин, а для его решения нужно в том числе снять санкции с России, наложенные США и Европейским союзом (ЕС).

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран, в первую очередь из «группы семи», усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

11 мая цены на продовольственную пшеницу почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго. Накануне котировки фьючерсов на зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню. Котировки начали повышаться с конца апреля – начала мая.