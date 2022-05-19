Буш-младший в разговоре с пранкерами заявил о «силе — в деньгах»

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, 19 мая обнародовали еще один эпизод розыгрыша экс-главы США Джорджа Буша-младшего. В нем они поинтересовались у политика, в чем же заключается реальная сила, задав вопрос в форме фразы героя из фильма «Брат 2».

По условиям розыгрыша Буш-младший при этом разговаривал якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?» — спросили пранкеры.

«Да... Нет... Да, это верно», — ответил Буш-младший.

После этого Лексус и Вован сообщили Бушу, что сила в правде, а за ним — ее нет. И закончили разговор словами «Слава России!».

Ранее, 5 мая, гражданин США Лиам Нунан, который приехал пожить в Россию, рассказал корреспонденту «Известий», что он сам убедился, насколько не правы некоторые представители СМИ в его стране, показывая ситуацию в Донбассе и жизнь в России. Для этого он процитировал героя российского фильма «Брат 2»: «В чем сила? В правде!»

Ранее 19 мая сообщалось, что в другом фрагменте беседы с пранкерами некогда лидер Соединенных Штатов озаботился судьбой находящегося под арестом в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили. Как выяснилось, Буш-младший уверен, что Саакашвили до сих пор находится на Украине, и не знает, что политик в настоящее время пребывает под арестом в тюрьме на своей родине. Он заявил, что Саакашвили должен воевать на Украине «против русских», и поинтересовался у Зеленского, выдали ли тому военную форму.

В еще одном фрагменте того же разговора в тот же день Буш-младший подтвердил, что на Украине действительно существует сеть биологических лабораторий Пентагона, которые много лет финансировали США.

В другой части записи, представленной Кузнецовым и Столяровым на марафоне «Новые горизонты», в ходе разговора Буш позволил себе ряд откровенных высказываний, подтвердив многие факты. Он рассказал «Зеленскому», что всегда был за то, чтобы Украина была в ЕС и НАТО. А в Североатлантическом альянсе Буш не желал видеть Россию, однако он отметил, что хотел видеть Москву «на краю НАТО».