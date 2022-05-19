Прямой эфир
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Финляндия выразила надежду на поддержку заявки на вступление в НАТО
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Наука
В России придумали новый способ очищения воды от радиоактивных веществ для АЭС
Мир
Байден заявил о соответствии Швеции и Финляндии критериям членства в НАТО
Армия
Рогозин рассказал о разрушительной силе межконтинентальной ракеты «Сармат»
Мир
В КНР указали на невозможность добиться мира на Украине путем поставок оружия
Интернет
Роскомнадзор предложил ввести уголовное наказание за торговлю данными
Мир
Начальники Генштабов РФ и США обсудили ситуацию на Украине
Спорт
Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года
Мир
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Буш-младший в разговоре с пранкерами заявил о «силе — в деньгах»

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ron Sachs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, 19 мая обнародовали еще один эпизод розыгрыша экс-главы США Джорджа Буша-младшего. В нем они поинтересовались у политика, в чем же заключается реальная сила, задав вопрос в форме фразы героя из фильма «Брат 2».

Разговорный жанр: пранкеры освоились в международной политике
Почему Петр Порошенко и другие политики всё чаще становятся жертвами розыгрышей

По условиям розыгрыша Буш-младший при этом разговаривал якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?» — спросили пранкеры.

«Да... Нет... Да, это верно», — ответил Буш-младший.

После этого Лексус и Вован сообщили Бушу, что сила в правде, а за ним — ее нет. И закончили разговор словами «Слава России!».

Ранее, 5 мая, гражданин США Лиам Нунан, который приехал пожить в Россию, рассказал корреспонденту «Известий», что он сам убедился, насколько не правы некоторые представители СМИ в его стране, показывая ситуацию в Донбассе и жизнь в России. Для этого он процитировал героя российского фильма «Брат 2»: «В чем сила? В правде!»

Ранее 19 мая сообщалось, что в другом фрагменте беседы с пранкерами некогда лидер Соединенных Штатов озаботился судьбой находящегося под арестом в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили. Как выяснилось, Буш-младший уверен, что Саакашвили до сих пор находится на Украине, и не знает, что политик в настоящее время пребывает под арестом в тюрьме на своей родине. Он заявил, что Саакашвили должен воевать на Украине «против русских», и поинтересовался у Зеленского, выдали ли тому военную форму.

В еще одном фрагменте того же разговора в тот же день Буш-младший подтвердил, что на Украине действительно существует сеть биологических лабораторий Пентагона, которые много лет финансировали США.

В другой части записи, представленной Кузнецовым и Столяровым на марафоне «Новые горизонты», в ходе разговора Буш позволил себе ряд откровенных высказываний, подтвердив многие факты. Он рассказал «Зеленскому», что всегда был за то, чтобы Украина была в ЕС и НАТО. А в Североатлантическом альянсе Буш не желал видеть Россию, однако он отметил, что хотел видеть Москву «на краю НАТО».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022