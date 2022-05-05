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Американец осудил информационную войну в США цитатой из фильма «Брат-2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Гражданин США Лиам Нунан, приехав пожить в Россию, сам убедился, насколько неправы некоторые представители СМИ в его стране, показывая ситуацию в Донбассе и жизнь в России. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий» 5 мая, процитировав героя российского фильма «Брат-2».

Лиам Нунан несколько лет назад учил русский язык во Владивостоке и сейчас приехал в РФ, чтобы посмотреть и на другие регионы страны. По словам юноши, ему удалось переубедить родителей и близких, что россияне — очень гостеприимные и дружелюбные люди.

«У нас тупо верят всему, что говорят по телевизору. И все. Это очень плохо. Это сделано, чтобы люди ненавидели друг друга, а так делать нельзя», — говорит он.

Житель Мичигана с радостью отметил, что в России тоже есть католики и католические церкви, и выразил надежду, что католики и православные должны в итоге подружиться.

«То, что происходит, — это освобождение»
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«Я очень надеюсь, что православные и католики будут дружить. Просто нас разделила очень давно политика, это еще в XI веке было. И сейчас нам надо об этом забыть», — считает Нунан.

На вопрос, кто же прав, Россия или США, американец дипломатично ушел от прямого ответа, но процитировал фразу из фильма «Брат-2», сообщив, что американские СМИ занимаются ложью.

«Это как в фильме «Брат-2». В чем сила? В правде! Я вижу, как CNN показывает пустые полки в магазинах, но я вижу своими глазами, что это не так! Они лгут! Так что кого правда, у того и сила!» — заметил молодой человек.

Ранее стало известно, что именно цитату героя «Брата-2» Данилы Багрова зашифровало в свои символы, под которыми российские военные участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса, Министерство обороны РФ. 2 марта в военном ведомстве, рассказывая, что обозначают символы на российской технике, объяснили, что в символе Z зашифрована фраза «За победу», а буква V означает выражение «Сила в правде». Еще одна V подразумевает фразу «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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