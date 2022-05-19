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Специалист назвала категории наиболее подверженных аллергии граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина в четверг, 19 мая, рассказала о категориях граждан, которые больше всего подвержены риску возникновения аллергии.

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По ее словам, больше всего страдают дети, однако нельзя исключать возникновение аллергии и в более зрелом возрасте. Это зависит от перенесенной болезни и регулярных контактов с различными аллергенами. Также немаловажным фактором является проживание в крупных городах и мегаполисах, где в воздухе — множество загрязняющих веществ.

«У меня сейчас наблюдаются пациенты, переболевшие в 2021 году COVID-19, ранее не имевших аллергических реакций, а в этом году впервые появился поллиноз, проявляющийся аллергическим ринитом и астмой», — отметила специалист.

Если регулярно контактировать с аллергенами на работе, то, по словам Нуртазиной, есть риск развития профессиональной бронхиальной астмы и ринита.

18 мая жителей Москвы предупредили о риске развития аллергии из-за активного цветения кленов и берез. По словам специалистов столичного комплекса городского хозяйства, московские березы и клены вступили в активную фазу цветения, потому в воздухе фиксируют высокую концентрацию пыльцы, которая способна вызывать аллергические реакции.

В апреле врач-оториноларинголог Светлана Зимина рассказала о быстром способе снятия симптомов аллергии. По ее словам, людям, страдающим от сезонной аллергии, если она проявляется в виде насморка и чихания, нужно регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора.

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