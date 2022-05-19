Опубликованы кадры стрельбы Росгвардии из трофейного украинского танка

Съемочная группа «Известий» в четверг, 19 мая, показала кадры стрельбы из трофейного украинского танка по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах танк Т-64 производит выстрелы по позициям националистов. Боевая машина досталась бойцам Росгвардии, когда украинские силовики бросили его с боекомплектом. На трофейном танке уже совершили два марша. Протяженность первого – более 300 км. Теперь он направлен на новые задания.

6 мая корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как российские военные используют трофейный танк ВСУ во время специальной операции по защите Донбасса. Технику боевики бросили настолько поспешно, что оставили в нем полный боекомплект. Теперь танк стоит на вооружении ВС РФ и помогает российским бойцам отбивать атаки противника.

2 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал о сожженной в Рубежном техники ВСУ. Вместе с боевой машиной пехоты были уничтожены несколько украинских бойцов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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