В Кремле прокомментировали план Италии по урегулированию на Украине

В Кремле приветствуется участие всех тех, кто может способствовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о публикации газеты Republica о предложенном Италией плане.

«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает их усилия», — сказал он.

По словам Пескова, детали плана в Кремле пока не изучали, об итальянской инициативе узнали из СМИ.

«Пока более предметный комментарий дать не могу», — заключил Песков.

Ранее в четверг стало известно, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. Документ направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу, с планом ознакомили и представителей стран «большой семерки».

План содержит четыре этапа, согласно им, все действия, от прекращения огня и до финальной стадии заключения международных соглашений, будут проходить под наблюдением таких стран, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Также идет речь об участии ООН и Евросоюза.

Ранее в четверг в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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